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В Москве автомобиль сбил пожилого академика РАН

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль сбил 88-летнего академика Российской академии наук Владимира Сыроватку.

"На улице Юных Ленинцев, 42, машина сбила пешехода. Пострадал пожилой мужчина, он госпитализирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, не уточнив личность пострадавшего.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадал российский ученый в области электромеханизации животноводства и кормопроизводства, машинных технологий приготовления комбикормов Владимир Сыроватка. В 1977 году он получил степень доктора технических наук, а в 2013 году стал академиком РАН.

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Россия
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