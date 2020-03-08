В Москве автомобиль сбил пожилого академика РАН

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль сбил 88-летнего академика Российской академии наук Владимира Сыроватку.

"На улице Юных Ленинцев, 42, машина сбила пешехода. Пострадал пожилой мужчина, он госпитализирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, не уточнив личность пострадавшего.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадал российский ученый в области электромеханизации животноводства и кормопроизводства, машинных технологий приготовления комбикормов Владимир Сыроватка. В 1977 году он получил степень доктора технических наук, а в 2013 году стал академиком РАН.