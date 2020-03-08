Защита подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге будет сотрудничать со следствием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Защита подростка, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника, найденного мертвым возле квартиры судьи в Петербурге, заявила о намерении сотрудничать со следствием. Как сообщил ТАСС адвокат несовершеннолетнего подозреваемого Артем Баконин, его семья также намерена оказывать необходимую помощь родным убитого.

"Будем оказывать содействие и помощь семье погибшего. Также намерены сотрудничать со следствием", - сказал защитник.

В данный момент проводятся следственные действия. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что подростка пока не допрашивали. Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что следствие будет просить суд отправить несовершеннолетнего под домашний арест.

Вечером 7 марта тело подростка с огнестрельным ранением головы обнаружили на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Петербурге. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружено тело, находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку. Подозреваемого в убийстве подростка обнаружили и задержали в воскресенье, спустя несколько часов после убийства.