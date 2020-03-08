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Мать фигуриста Руслана Жиганшина заявила в полицию Москвы о его исчезновении

По ее словам, спортсмен ушел из дома 6 марта и не вернулся

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию об исчезновении в Москве фигуриста Руслана Жиганшина. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась мать фигуриста Руслана Жиганшина с сообщением о том, что ее сын ушел из дома в минувшую пятницу и до сих пор не вернулся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские по данному факту начали проверку.

27-летний Руслан Жиганшин - бывший российский фигурист, выступал в танцах на льду, мастер спорта международного класса. В парке с Еленой Ильиных он стал чемпионом России в 2015 году, а также серебряным призером российского этапа Гран-при сезона 2014-2015 годов и серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года.

Теги
Россия
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