{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемый в убийстве подросток заявил, что сделал выстрел по неосторожности

Как ранее сообщил адвокат подозреваемого, защита намерена сотрудничать со следствием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Подросток, подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга в Петербурге, заявил следствию, что выстрелил по неосторожности. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в следственных органах.

На эту тему

"Он не отрицает содеянного, заявил, что выстрелил по неосторожности", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат подозреваемого Артем Баконин сообщил ТАСС, что защита намерена сотрудничать со следствием.

Вечером 7 марта тело подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Петербурге. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружено тело, находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку. Подозреваемого в убийстве подростка обнаружили и задержали в воскресенье, спустя несколько часов после убийства.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Игринском районе Удмуртии спасатели разберут часть дома, которая пострадала от пожара
После разбора завалов специальная комиссия обследует квартиры уцелевшего после ЧП подъезда, чтобы принять решение о возможности дальнейшего проживания в них людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС