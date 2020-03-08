Подозреваемый в убийстве подросток заявил, что сделал выстрел по неосторожности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Подросток, подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга в Петербурге, заявил следствию, что выстрелил по неосторожности. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в следственных органах.

"Он не отрицает содеянного, заявил, что выстрелил по неосторожности", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат подозреваемого Артем Баконин сообщил ТАСС, что защита намерена сотрудничать со следствием.

Вечером 7 марта тело подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Петербурге. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружено тело, находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку. Подозреваемого в убийстве подростка обнаружили и задержали в воскресенье, спустя несколько часов после убийства.