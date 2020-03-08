Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, отправили под домашний арест в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве своего 14-летнего друга, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили накануне на лестничной клетке жилого дома на улице Ижорского Батальона. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в следственных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый не отрицает содеянного, по словам самого подростка, выстрел произошел по неосторожности.

Мера пресечения избрана сроком до 7 мая 2020 года. Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. В пресс-службе судов также добавили, что подросток не возражал против удовлетворения ходатайства следствия о домашнем аресте. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, после выстрела подросток написал записку: "Мама, папа, я убил [друга]. Простите меня. Люблю".

Вечером 7 марта тело подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Петербурге. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружено тело, находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку. Подозреваемого в убийстве подростка обнаружили и задержали в воскресенье, спустя несколько часов после убийства.