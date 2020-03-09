В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах. По делу проходят трое россиян и украинец, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве. Не успев начаться, процесс уже обозначил себя как крайне политизированный и приковал пристальное внимание со стороны политиков, международных СМИ и общественности.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Складывающаяся на данный момент ситуация представляется уравнением со множеством неизвестных. Конечно, по ряду моментов существует определенность, однако в целом на этом этапе вопросов, касающихся процесса, остается больше, чем ответов.

Так, известно, что рассматривать дело будет коллегия из трех судей во главе с Хендриком Стейнхёйсом по голландским законам в судебном комплексе "Схипхол" с усиленными мерами безопасности.

На стороне обвинения выступят три прокурора. В зале заседания места будут отведены также для подозреваемых и их защиты, родственников погибших, наблюдателей и СМИ. Однако всех желающих помещение точно вместить не сможет. Поэтому для этих целей в комплексе отведены несколько других залов, где присутствующие смогут наблюдать за процессом на большом экране.

Естественно, большое внимание процессу уделяют СМИ со всего мира. Специально для них напротив судебного комплекса возведен временный пресс-центр, готовый принять до 500 журналистов. Судебные заседания в нем будут транслироваться на 12 больших экранах. Кроме того, за трансляцией можно будет следить в прямом эфире на специальном сайте.

Основным языком судебных заседания будет являться голландский, однако все выступления также будут синхронно переводиться на английский язык. В середине февраля депутат голландской партии "Демократы-66" Шурд Шурдсма высказал мнение, что перевод также должен осуществляться и на русский язык с учетом того, что в России к процессу приковано большое внимание и что родным языком для подозреваемых является именно русский язык. Однако эти призывы остались неуслышанными.

Юридические изменения

Для организации процесса над подозреваемыми в голландское законодательство были внесены некоторые изменения. Так, определенные этапы процесса теперь могут проходить на английском языке. Например, это касается права обращения к судьям родственников жертв трагедии из других стран. Кроме того, изменения позволяют подозреваемым принимать участие в процессе удаленно, посредством технологии видеоконференцсвязи.

Что касается вопросов, то, наверное, первым и главным из них является то, насколько легитимным будет являться процесс, если скамья подсудимых будет пуста. По имеющейся информации, ни один из подозреваемых пока не изъявил желания предстать перед судьями, и интересы лишь одного из них будут представлять группа адвокатов. Речь идет о россиянине Олеге Пулатове, защищать которого, насколько известно, будут двое представителей адвокатской конторы Sjocrona - Van Stigt, а также российский адвокат Елена Кутьина.

Согласно голландскому законодательству, заочное рассмотрение дело возможно, однако здесь существует масса нюансов. Например, судьи должны быть уверены, что прокуратура приняла достаточно мер для информирования подозреваемых, что в их отношении возбуждено уголовное дело в Нидерландах. При этом остается неясным, будут ли судить их всех вместе или по отдельности, будет ли дело Пулатова будет выделено в отдельное судопроизводство с учетом того, что его интересы представляют адвокаты?

Большим вопросом является и то, какие обвинения будут предъявлены подсудимым. В последнее время все чаще говорится о том, что из-за подозрений в их ответственности за доставку зенитного ракетного комплекса "Бук" на место запуска ракеты подозреваемым будет вменяться преднамеренное или непреднамеренное убийство. Однако известно это станет лишь в ходе слушаний.

Можно ли доверять следствию?

Сам судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам проведенного расследования. За него отвечает Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК "Бук", а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе оказались трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.