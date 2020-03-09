В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах. По делу проходят трое россиян и украинец, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве. Не успев начаться, процесс уже обозначил себя как крайне политизированный и приковал пристальное внимание со стороны политиков, международных СМИ и общественности.
Складывающаяся на данный момент ситуация представляется уравнением со множеством неизвестных. Конечно, по ряду моментов существует определенность, однако в целом на этом этапе вопросов, касающихся процесса, остается больше, чем ответов.
Так, известно, что рассматривать дело будет коллегия из трех судей во главе с Хендриком Стейнхёйсом по голландским законам в судебном комплексе "Схипхол" с усиленными мерами безопасности.
На стороне обвинения выступят три прокурора. В зале заседания места будут отведены также для подозреваемых и их защиты, родственников погибших, наблюдателей и СМИ. Однако всех желающих помещение точно вместить не сможет. Поэтому для этих целей в комплексе отведены несколько других залов, где присутствующие смогут наблюдать за процессом на большом экране.
Естественно, большое внимание процессу уделяют СМИ со всего мира. Специально для них напротив судебного комплекса возведен временный пресс-центр, готовый принять до 500 журналистов. Судебные заседания в нем будут транслироваться на 12 больших экранах. Кроме того, за трансляцией можно будет следить в прямом эфире на специальном сайте.
Основным языком судебных заседания будет являться голландский, однако все выступления также будут синхронно переводиться на английский язык. В середине февраля депутат голландской партии "Демократы-66" Шурд Шурдсма высказал мнение, что перевод также должен осуществляться и на русский язык с учетом того, что в России к процессу приковано большое внимание и что родным языком для подозреваемых является именно русский язык. Однако эти призывы остались неуслышанными.
Юридические изменения
Для организации процесса над подозреваемыми в голландское законодательство были внесены некоторые изменения. Так, определенные этапы процесса теперь могут проходить на английском языке. Например, это касается права обращения к судьям родственников жертв трагедии из других стран. Кроме того, изменения позволяют подозреваемым принимать участие в процессе удаленно, посредством технологии видеоконференцсвязи.
Что касается вопросов, то, наверное, первым и главным из них является то, насколько легитимным будет являться процесс, если скамья подсудимых будет пуста. По имеющейся информации, ни один из подозреваемых пока не изъявил желания предстать перед судьями, и интересы лишь одного из них будут представлять группа адвокатов. Речь идет о россиянине Олеге Пулатове, защищать которого, насколько известно, будут двое представителей адвокатской конторы Sjocrona - Van Stigt, а также российский адвокат Елена Кутьина.
Согласно голландскому законодательству, заочное рассмотрение дело возможно, однако здесь существует масса нюансов. Например, судьи должны быть уверены, что прокуратура приняла достаточно мер для информирования подозреваемых, что в их отношении возбуждено уголовное дело в Нидерландах. При этом остается неясным, будут ли судить их всех вместе или по отдельности, будет ли дело Пулатова будет выделено в отдельное судопроизводство с учетом того, что его интересы представляют адвокаты?
Большим вопросом является и то, какие обвинения будут предъявлены подсудимым. В последнее время все чаще говорится о том, что из-за подозрений в их ответственности за доставку зенитного ракетного комплекса "Бук" на место запуска ракеты подозреваемым будет вменяться преднамеренное или непреднамеренное убийство. Однако известно это станет лишь в ходе слушаний.
Можно ли доверять следствию?
Сам судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам проведенного расследования. За него отвечает Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК "Бук", а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе оказались трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.
В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта обращала внимание на то, что медийная кампания по обвинению России в причастности к трагедии набрала невиданные обороты. Он отмечала усилия, которые были направлены, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Она высказала предположение, что это сделано для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного шесть лет назад курса. Захарова подчеркнула, что все это Россия квалифицирует как грубую попытку давления на суд.
При этом, по ее словам, из публичного дискурса выпадают некоторые острые вопросы, имеющие прямое отношение к крушению малайзийского Boeing, - факт незакрытия Украиной летом 2014 года своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта, а также переданный Россией значительный массив информации, данных об обстоятельствах произошедшего. Как добавляла Захарова, не заинтересовало следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.
Сомнения добавил и ряд документов, опубликованных в последнее время платформой для независимых журналистов Bonanza Media. Один из них свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители и что представители Малайзии часто не присутствовали на встречах. Опубликованный в субботу протокол заседания оперативного штаба ССГ свидетельствует о том, что члены голландской прокуратуры поднимали вопрос о "нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". Вслед за этим речь шла о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".
Продолжение расследования
По оценкам различных наблюдателей, сам судебный процесс может занять около пяти лет, а может быть и дольше. К какому выводу придут судьи, сказать сложно. Одни эксперты сохраняют надежду на независимость и беспристрастность голландской судебной системы. Другие утверждают, что у судей уже не осталось никаких вариантов, кроме как вынести обвинительный приговор. Кроме того, не стоит забывать о сохранении возможности для апелляции как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, например в случае оправдательного приговора.
Следствие тем временем продолжается. Как стало известно 8 марта, ССГ продлила соглашение о сотрудничестве. Поэтому расследование трагедии продолжается параллельно с рассмотрением уголовного дела, и не исключается, что в будущем обвинения будут предъявлены и другим лицам.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Почти две трети пассажиров являлись подданными Нидерландов, и именно поэтому было принято решение, что судебный процесс должен проходить в Нидерландах и по голландским законам.