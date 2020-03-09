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СМИ: стрельба у парижской мечети могла произойти из-за личного конфликта

Пострадавший находится в тяжелом состоянии

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Сведение личных счетов является основной версией в рамках расследования, открытого после стрельбы во дворе мечети, расположенной в XIX округе французской столицы. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNews.

"Мы ориентируемся на версию о сведении счетов [между стрелком и пострадавшим], но пока не окончательно", - цитирует телеканал источник в правоохранительных органах. Собеседник телеканала добавил, что в связи с произошедшим начато расследование "покушения на убийство", им занимается судебная полиция.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал в результате нападения во дворе мечети в XIX округе Парижа. Неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (22:00 мск) вошел на территорию религиозного учреждения и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Отмечается, что пострадавший получил ранения ног и находится в тяжелом состоянии.

Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на скутере, в настоящее время его местонахождение не известно.

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