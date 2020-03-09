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Бокс

СМИ: в Мексике молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу

Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 25 получили травмы, передает телеканал Televisa

МЕХИКО, 9 марта. /ТАСС/. Автобус с молодежной командой по боксу в воскресенье разбился на трассе в штате Сонора на севере Мексики. В автокатастрофе погибли по меньшей мере шесть человек, еще 25 получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

Пострадавшие были доставлены в больницы города Эрмосильо, сведений об их состоянии обнародовано не было. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно предварительной версии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, после чего оно съехало с дороги и перевернулось.

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МексикаБокс
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