{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Колумбии два человека погибли при крушении самолета

Власти страны пытаются узнать, есть ли выжившие

БОГОТА, 9 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщил директор по гражданской обороне департамента Толима, где произошел инцидент, майор Луис Фернандо Велес.

"Спасательные агентства и полиция уже прибыли в зону аварии, и согласно первым заявлениям, которые нам дают наши люди, есть двое погибших. <...> Мы пытаемся узнать, есть ли выжившие или, к сожалению, только те двое были единственными пассажирами", - заявил он, чьи слова приводит радиостанция La FM.

Радиостанция отмечает, что власти уже начали расследование причин трагедии. Также выясняется маршрут полета упавшего самолета.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Бокс
СМИ: в Мексике молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу
Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 25 получили травмы, передает телеканал Televisa
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС