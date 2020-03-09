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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

О причинах обрушения официальной информации пока нет

ШАНХАЙ, 9 марта. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь. Такие последние данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции приводятся в понедельник в репортаже местного телевидения.

По состоянию на утро 9 марта, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 49 человек, 10 из них погибли от полученных травм. Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось в городе Цюаньчжоу. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

Спасатели продолжают поиск еще 22 человек. В операции по их спасению принимает участие более 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Эта гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.

Обрушившееся здание было построено в 2013 году, а в 2018 году было переделано под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около 1 тыс. кв. м.

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Китай
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