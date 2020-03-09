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Пассажирский борт Москва - Ростов-на-Дону успешно приземлился в Шереметьево

Пассажиров отправят в Ростов-на-Дону другим самолетом SSJ-100, сообщил источник в авиационных кругах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет SSJ-100 рейса Москва - Ростов-на-Дону, у которого сработал датчик неисправности, благополучно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет благополучно произвел посадку в Шереметьево. Пассажиры будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом SSJ-100, - сказал собеседник агентства. В авиаслужбах ТАСС уточнили, что причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности второго двигателя. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Шереметьево около 11:00. У него сработал датчик неисправности, экипаж принял решение вернуться назад. Выработав топливо, после около полутора часов полета, борт вернулся в аэропорт вылета.

Теги
РоссияРостовская область
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