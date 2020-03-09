В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в ГИБДД сообщили о двух пострадавших при столкновении маршрутки с тремя машинами. Среди получивших травмы - 12-летняя девочка. Инцидент произошел в понедельник, около 14:30 мск.

"Произошло столкновение пяти машин, следовавших в попутном направлении: четыре легковых и частная маршрутка Mercedes Sprinter, которая ехала из города Луги [в Ленинградской области] в Петербург. Пострадали четыре человека из маршрутки, госпитализированы три пассажира, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на Пулковском шоссе не перекрывалось из-за аварии.

Другой источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что маршрутка принадлежит женщине-предпринимателю из Ленинградской области.

В новость внесены изменения (16:47 мск) - уточняется число пострадавших и столкнувшихся автомобилей.