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Суд Египта вынес приговоры по делу о железнодорожной катастрофе на вокзале в центре Каира

По данным издания Al Watan, спровоцировавший аварию машинист локомотива приговорен к 15 годам тюрьмы и штрафу в $500 тыс., второй машинист получил 10 лет тюрьмы

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Суд Каира вынес в понедельник приговоры обвиняемым по делу о катастрофе на центральном железнодорожном вокзале египетской столицы год назад.

Как передает издание Al Watan, главный подсудимый, 48-летний машинист локомотива, спровоцировавший унесшую жизни десятков человек аварию, приговорен к 15 годам тюрьмы и штрафу в $500 тыс. Второй машинист 44 лет получил 10 лет тюрьмы. Еще шестеро фигурантов дела получили от семи до 10 лет тюрьмы по обвинению в халатности, приведшей к трагическим последствиям.

Утром 27 февраля 2019 года на вокзальном комплексе Рамзес в центре египетской столицы неуправляемый локомотив на скорости около 120 км/ч врезался в отбойник перрона. От удара взорвались его топливные баки, вспыхнул сильный пожар, который охватил одно из строений самого вокзала, а также перекинулся на стоявший на соседнем пути поезд. Погибли, по официальным данным, 22 человека и свыше 40 пострадали.

Как позднее заявил генпрокурор Египта Набиль Садек, к трагедии привел конфликт машинистов двух тепловозов, не поделивших пути в районе депо. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим двигатель и не поставив машину на тормоз. Неуправляемый локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ. В ходе допроса обвиняемые признали, что причиной трагического инцидента стала их ссора.

Кроме того, следствием было установлено, что машинист локомотива находился в состоянии наркотического опьянения, за что ранее уже отстранялся от работы.

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Египет
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