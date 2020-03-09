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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Власти Эфиопии назвали причину крушения Boeing 737 MAX

Катастрофа произошла из-за неверных показаний датчика и активизации системы предупреждения сваливания самолета

ПРЕТОРИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Неверные показания датчика и активизация системы предупреждения сваливания самолета непосредственно предшествовали крушению лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом говорится в опубликованном в понедельник правительством Эфиопии промежуточном отчете о произошедшей почти ровно год назад авиакатастрофе.

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В документе отмечается, что данные с двух датчиков, измеряющих угол атаки, различались на 59 градусов. "Вскоре после взлета показатели правого и левого датчиков разнились, - подчеркивается в докладе. - Левый датчик показывал неверные данные, которые достигали 74,5 градуса". Точное вычисление угла атаки необходимо для обеспечения устойчивости самолета в воздушных потоках.

Вслед за этим произошла активизация защитной системы MCAS, которая начала последовательно направлять нос самолета вниз, так как датчики давали ей данные о слишком крутом подъеме лайнера.

Окончательная версия отчета правительства Эфиопии о причинах аварии Boeing 737 MAX будет опубликована позднее в текущем году.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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