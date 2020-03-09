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Мужчина и подросток пострадали в ДТП с пятью машинами в Петербурге

Девочку в возрасте 15 лет госпитализировали с тяжелыми травмами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге в понедельник вечером, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Мужчина-водитель, управляя Hyundai Solaris, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Audi А6. От удара автомобиль Audi производит наезд на припаркованные Hyundai, Honda и Ford. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai получил травмы средней степени тяжести, его пассажир - девочка в возрасте 15 лет - в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла около 19:30 мск. По факту инцидента ГИБДД проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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РоссияСанкт-Петербург
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