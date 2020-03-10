СМИ: в Мексике три человека погибли в автокатастрофе

МЕХИКО, 10 марта. /ТАСС/. Столкновение товарного поезда с внедорожником произошло в понедельник в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Как сообщил телеканал Televisa, жертвами аварии стали три человека, находившихся в автомобиле, все они были членами одной семьи.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно основной версии случившегося, водитель автомобиля попытался проскочить перед локомотивом на железнодорожном переезде, но не успел. После столкновения поезд тащил машину по путям около 200 м, после чего машинисту удалось остановить состав.