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Число погибших при обрушении гостиницы в Китае возросло до 18

Под завалами остаются 12 человек

ШАНХАЙ, 10 марта. /ТАСС/. Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до 18, под завалами остаются 12 человек. Об этом сообщает во вторник информационный ресурс Penpay со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось в городе Цюаньчжоу 7 марта. Под завалами, по официальным данным, оказался 71 человек.

К утру вторника спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Еще двое умерли позже в больнице. В масштабной операции по спасению остающихся под завалами людей принимают участие около 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Эта гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.

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