Самолет Aeromexico совершил вынужденную посадку на пути в Сеул

МЕХИКО, 10 марта. /ТАСС/. Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico, следовавший в Сеул из Мехико, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Тихуаны на севере Мексики. Об этом сообщила в понедельник вечером (утро вторника по московскому времени) на своем сайте газета Milenio.

Авиаперевозчик, по данным издания, указал, что причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.

"После трех часов ожидания нам сказали, что дело в механических неисправностях, после чего привезли нас в гостиницу, - написала в своем Twitter София Спинола, одна из пассажирок этого рейса. - Похоже, вылет будет завтра".

В настоящее время сотрудники компании проводят проверку воздушного судна.