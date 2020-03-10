Защита экс-замглавы УФСИН Петербурга просит освободить его из СИЗО из-за онкозаболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Защита бывшего заместителя начальника Главного управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, обвиняемого в получении особо крупной взятки при строительстве самого большого в Европе СИЗО "Кресты", а также проходящего фигурантом по делу об убийстве сотрудника УФСИН, подала ходатайство о сборе комиссии для подтверждения онкоболезни у подсудимого, в связи с которой он может выйти на свободу из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мойсеенко Ян Стецкевич.

"Обратились с ходатайством в адрес руководства следственного изолятора (СИЗО-5), в котором содержится Мойсеенко, о проведении комиссии ввиду его онкологического заболевания. Комиссия должна решить, с учетом его состояния, может ли он быть освобожден от меры пресечения в виде заключения под стражу ввиду его состояния, то есть входит ли его болезнь в спецперечень, по которому выпускают из СИЗО", - сказал защитник.

Мойсеенко обвиняют в совершении двух тяжких преступлений. Одно из них - получение особо крупной взятки при строительстве нового СИЗО "Кресты". В марте 2019 года суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора.

Как установил суд, Хамхоков в период с 2010 года по 2015 год через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 млн рублей, за покровительство своей фирме, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом.

Позже, как сообщали в ГСУ СК РФ по Петербургу, инкриминируемая Мойсеенко сумма полученной взятки изменилась, составив более 710 млн рублей, так как была получена не только от Хамхокова, но и от еще одного коммерсанта. Свою вину Мойсеенко не признал. Уголовное дело находится в производстве Колпинского районного суда Петербурга на этапе допроса свидетелей.

Убийство сотрудника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области

Второе уголовное дело, в котором Мойсеенко проходит в качестве обвиняемого, связано с убийством. В начале ноября прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты". Дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд, который его рассматривал и ранее.

Помимо Мойсеенко, которого в результате обвинили в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагает, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.