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Обрушившаяся в Китае гостиница была построена незаконно

Согласно последним данным, погибли 20 человек

ШАНХАЙ, 10 марта. /ТАСС/. Предварительное расследование показало, что обрушившаяся в восточной китайской провинции Фуцзянь гостиница была построена незаконно и неоднократно перестраивалась с нарушениями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции замглавы Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.

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"Гостиница была построена незаконно, ее перепланировка производилась неоднократно с нарушениями", - приводит слова чиновника Центральное телевидение Китая. Шан Юн указал на то, что произошедшее обнажило проблемы с нарушением техники безопасности ответственными лицами. "После окончания спасательной операции будет начато всестороннее расследование, причина будет найдена быстро, а виновные наказаны по всей строгости закона", - сказал замминистра.

Согласно последним данным МЧС, в результате обрушения здания погибли 20 человек. Поиск оставшихся под завалами 10 человек продолжается.

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Китай
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