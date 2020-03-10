В центре Москвы у безработного из машины украли рюкзак с почти 4 млн рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Рюкзак с почти 4 млн рублей украли у безработного из машины, припаркованной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным главка, сообщение о краже денег у дома 7 на Миусской площади поступило в полицию 9 марта. "Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль "Опель Астра" заявителя, откуда украл рюкзак, в котором находились принадлежащие ему около 3 млн 928 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.