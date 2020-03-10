В Астраханской области в результате отравления угарным газом погибли четыре человека

АСТРАХАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Астраханской области проводят проверку по факту обнаружения тел четверых человек в частном доме в населенном пункте Оля. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.

"СК проводит проверку, обнаружены четыре тела: трое мужчин 1981-1985 годов рождения, одна женщина 1992 года рождения", - сказали в ведомстве.

Источник в администрации Лиманского района уточнил ТАСС, что, по предварительным данным, люди отравились угарным газом.

По данным СУ СК РФ по Астраханской области, дверь в дом была закрыта изнутри, заслонка печи перекрыта, печь работала.