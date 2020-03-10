В Пермском крае сотрудник полиции найден мертвым в своем кабинете

ПЕРМЬ, 10 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту смерти одного из своих сотрудников, тело которого было обнаружено в служебном кабинете в отделении города Губахи Пермского края. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В служебном кабинете межмуниципального отдела МВД России "Губахинский" обнаружен мертвым сотрудник полиции 1975 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

По информации местных СМИ, погибший сотрудник был командиром отдела ГИБДД и имел 25 лет выслуги. Также отмечается, что его задержали 9 марта за управление автомобилем в нетрезвом виде.