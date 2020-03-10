Два участника банды GTA, скрывшиеся в Таджикистане, приговорены к 25 годам заключения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды GTA. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане указанного государства Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал их виновными в участии в банде, убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории России.

По данным следствия, банду создал в марте 2012 года на территории Московской области Ибайдулло Субханов, в ее состав было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. При задержании в ноябре 2014 года Субханов оказал вооруженное сопротивление и был убит, другие участники были приговорены к пожизненному лишению свободы. Гуломову и Каримову удалось скрыться, но в конце 2014 года они были задержаны в Таджикистане.

Так как законодательство Таджикистана не позволяет выдачу своих граждан в другие страны, Генпрокуратура РФ направила материалы дела с запросом об их уголовном преследовании. "Состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию Генпрокуратуры РФ с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан", - отметили в надзорном ведомстве.