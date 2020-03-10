В Приамурье раскрыли мошенничество с покупкой автомобилей на 12,5 млн рублей

ТАСС, 10 марта. Житель Амурской области похитил 12,5 млн рублей у граждан, переводивших ему деньги за поставку автомобилей под заказ. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, сообщает во вторник пресс-служба УМВД региона.

"Мужчина заключал договоры с жителями Амурской области, согласно которым должен был оказать им помощь в покупке на аукционах и поставке транспортных средств из иностранных государств. Однако, получая денежные средства заявителей, гражданин взятые на себя обязательства не выполнял, автомобили покупателям не доставлял. Обвиняемому вменяется 23 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб составил более 12,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следователи управления УМВД по Амурской области расследовали и направили в суд уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Обвиняемый, житель села Ивановка 1986 года рождения, был задержан в апреле 2019 года и заключен под стражу. По версии следствия, преступления он совершал с 2014 года.