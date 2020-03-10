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Полиция задержала злоумышленников, укравших иконы в Московской и Нижегородских областях

Ими оказались трое рецидивистов, проживающих в Подмосковье

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали троих подозреваемых в краже восьми икон из храмов, расположенных в Московской и Нижегородской областях. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении восьми икон из храмов в Московской и Нижегородской областях. По имеющейся информации, в январе двое мужчин с помощью монтировок открыли окно Благовещенского храма в селе Степановское Раменского района Московской области и проникли внутрь. Повредив киот, они похитили икону с изображением Георгия Победоносца в полный рост. Злоумышленники положили похищенное на заднее сиденье автомобиля, в котором их ждал сообщник, и скрылись с места преступления", - рассказала Волк.

Она добавила, что по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое рецидивистов, живущих в Подмосковье. Далее полиция установила, что подозреваемые таким же образом похитили иконы в храмах, расположенных в селах Сар-Майдан и Кириково Нижегородской области. Среди них - "Преображение Господне", "Спас Нерукотворный", Боголюбская и Казанская иконы Божией Матери, "Преподобный Макарий Желтоводский", "Святой апостол Павел и "Святой Великомученик и Целитель Пантелеймон".

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Кража", подозреваемые заключены под стражу, все иконы уже найдены оперативниками.

Теги
РоссияНижегородская область
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