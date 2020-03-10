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В Москве задержали мужчину с почти 400 граммами героина

Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали наркокурьера, пытавшегося оставить закладки во дворе дома на востоке Москвы, у него найдено около 380 граммов героина. Об этом сообщила ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России Москве Екатерина Гузь.

"В ходе проверки сотрудники полиции задержали злоумышленника в Алымовом переулке, после того как в одном из дворов он собирался сделать закладки. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 55 свертков из фольги с веществом неизвестного происхождения массой около 114 граммов. Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство героин", - сказала Гузь.

Она добавила, что на переднем сидении в автомобиле 29-летнего мужчины полицейские нашли три свертка с аналогичным содержимым. Общая масса героина составила около 380 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Полиция возбудила уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, подозреваемый заключен под стражу.

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