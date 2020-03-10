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Суд в Минске рассматривает дело о коррупции в отношении 16 человек, включая двух россиян

Речь идет о представителях компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Виталии Горбачеве и Владимире Казанцеве
Описание
© Юрий Шамшур/ТАСС

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии приступил во вторник к рассмотрению уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в отношении 16 лиц, среди которых два гражданина Российской Федерации. Выездное заседание Верховного суда проходит в здании суда Московского района Минска, передает корреспондент ТАСС с места события.

Среди обвиняемых в получении взяток бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин, бывший гендиректор предприятия "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Первый обвиняется в получении взяток в сумме не менее $190 тыс., второй - в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и €15 тыс. В получении взяток на сумму не менее $868 тыс. обвиняются председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Белоруссии Андрей Подгорный. Также обвинения во взяточничестве предъявлены представителям ряда коммерческих банков и компаний страны.

В даче взяток в сумме не менее $190 тыс. обвиняются граждане РФ Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, являющиеся представителями компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком".

В Генеральной прокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что к 12 обвиняемым была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. С пятью обвиняемыми, продолжили в прокуратуре, были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В начале декабря минувшего года следственным управлением Комитета госбезопасности Белоруссии было завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования. По данным КГБ, всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более $1,65 млн (в том числе в облигациях), €62 тыс., более 1 кг золота.

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БелоруссияРоссия
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