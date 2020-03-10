В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича, который подозревается в повреждении автомобиля сотрудников полиции в центре столицы и избиение инспектора ППС. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 04:00 в ночь на 8 марта возле дома 28 на Большой Дмитровке задержан мужчина за повреждение служебного автомобиля и нанесение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

На нарушителя составлен административный протокол, начата проверка. "Полицейский обращался в больницу после инцидента. Там ему была оказана медицинская помощь, а затем он был отпущен", - добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.