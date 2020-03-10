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Вооруженный игрушечным пистолетом калининградец напал на салон сотовой связи

Полиции удалось задержать злоумышленника, похищенный им смартфон изъяли

КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Житель Калининграда напал на салон по продаже мобильных телефонов в Калининграде, вооружившись игрушечным пистолетом, и похитил iPhone 11 в подарок своей девушке к 8 марта. Об этом сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Следственными органами ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело [по статье] "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия", - сообщила Поставничая. По ее словам, подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания, а следствие будет настаивать на его аресте на время расследования

Ограбление произошло 28 февраля. Злоумышленник зашел в салон сотовой связи, попросил продавца открыть витрину, а затем, угрожая оружием, забрал смартфон и скрылся с места преступления. Несмотря на то, что мужчина спрятал свое лицо за лыжной маской, полицейским удалось установить его личность. Задержали подозреваемого у подъезда дома, где снимал квартиру.

Установлено, что мужчина угрожал продавцу салона игрушечным пистолетом, заряженным пистонами. Похищенный смартфон изъят у его знакомой.

Теги
РоссияКалининградская область
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