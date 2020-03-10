Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городского управления МЧС.

"По прибытии [специалистов спасательных служб] было установлено, что двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров и находятся в труднодоступном месте побережья", - говорится в сообщении.

Добравшись до пострадавших, спасатели обнаружили, что один из мужчин погиб, а второй - 1992 года рождения - получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Личность погибшего устанавливается.