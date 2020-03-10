{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя

Еще один пострадавший получил черепно-мозговую травму и множественные переломы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городского управления МЧС.

"По прибытии [специалистов спасательных служб] было установлено, что двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров и находятся в труднодоступном месте побережья", - говорится в сообщении.

Добравшись до пострадавших, спасатели обнаружили, что один из мужчин погиб, а второй - 1992 года рождения - получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Личность погибшего устанавливается.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
СК завершил расследование дела экс-сенатора от КЧР Дерева
Он обвиняется в хищении более 110 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС