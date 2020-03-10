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Дело экс-замглавы ФСИН Коршунова

Суд признал виновным экс-замдиректора ФСИН Коршунова в растрате средств на закупку сахара

В 2019 году он был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства
Олег Коршунов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Олег Коршунов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оглашает обвинительный приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корресопондент ТАСС из зала суда.

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"Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения", - огласила судья. В настоящее время оглашение приговора продолжается.

Ранее прокуратура попросила суд назначить 12 лет колонии для Коршунова. В прошлом году он был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признает.

Суть обвинений

На скамье подсудимых в Замоскворецком суде, кроме Коршунова, находятся также замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева и начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексей Данилов.

Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой участвовать в аукционах на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить с подконтрольным ей ООО "Энергоресурс" госконтракты по завышенной стоимости, за это потребовали передать им в качестве взятки 10% от стоимости контрактов.

В результате, считает следствие, Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов госконтракты по поставке топлива на 2016 год на общую сумму 940 млн рублей, что на 114 млн рублей выше рыночной стоимости. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денежных средств на счета ООО "Энергоресурс".

Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона на поставку сахарного песка. Алексеева включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тыс. тонн сахара в учреждения ФСИН России по всей стране в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила в ведомство коммерческие предложения о возможности поставки сахара по завышенным ценам от аффилированных с ней компаний, не являющихся участниками рынка и не имеющих опыта. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений, в связи с чем денежные средства за его исполнение в размере более 399 млн рублей были перечислены аффилированному с Дюковой юридическому лицу. Более чем 43 млн рублей, отмечают следователи, из этих денег соучастниками были похищены.

По данным СК, в 2015 году Алексеева получила от Дюковой за общее покровительство "взятку в виде услуги имущественного характера по освобождению от обязанности по уплате долга в сумме 2 млн рублей", который был ей получен по договору займа с подконтрольной организацией. Всего в результате противоправных действий обвиняемых, считают следователи, государству причинен ущерб на общую сумму более 155 млн рублей.

Теги
РоссияДело экс-замглавы ФСИН Коршунова
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