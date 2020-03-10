СК завершил расследование дела экс-сенатора от КЧР Дерева

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и его шести соучастников, обвиняемых в хищении более 110 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шестерых соучастников, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), - сообщили в СК. Теперь дело направили в Генеральную прокуратуру РФ для утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении Дерева возбудили 15 февраля 2012 года. После этого оно более пяти лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, при этом меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались. После передачи материалов в центральный аппарат СК расследование удалось завершить в кратчайшие сроки. Как отмечали в СК, никакой связи между уголовными делами Дерева и сенатора от КЧР Рауфа Арашукова нет.