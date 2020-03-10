В Костромской области суд арестовал похитителя ребенка

КОСТРОМА, 10 марта. /ТАСС/. Житель Неи Костромской области, обвиняемый в похищении 8-летней девочки, арестован судом на два месяца. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, в отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего").

Вечером 3 марта в городе Нея восьмилетняя девочка возвращалась домой одна. Родители ждали ребенка, но дома в тот вечер девочка так и не появилась. Тогда родители обратились с заявлением о розыске дочери в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ребенок был обнаружен дома у местного жителя. Следователи обнаружили девочку живой в ящике внутри дивана. Ребенка передали медикам, угрозы ее жизни и здоровья нет.