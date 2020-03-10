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В Башкирии умер оставленный на несколько дней в бане младенец

Следователи проводят проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело

УФА, 10 марта. /ТАСС/. СК в Башкирии начал проверку в связи со смертью новорожденного в Башкирии. По данным источника ТАСС в органах следствия, женщина родила дома, после чего оставила ребенка на несколько дней в бане.

"По предварительным данным, 8 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обращении в районную больницу жительницы Татышлинского района с телом своего новорожденного ребенка", - сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике. 

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают мать ребенка, ее родственников и близких. Решение о возбуждении уголовного дела они примут после окончания проверки.

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РоссияБашкортостан
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