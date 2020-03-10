{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Нацбанка Молдавии задержали по делу о хищении из банков €1 млрд

В Генеральной прокуратуре страны сообщили, что определят меру пресечения в отношении Иона Стурзу в ближайшее время

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Вице-председатель Национального банка Молдавии Ион Стурзу 8 марта был задержан в аэропорту Кишинева по подозрению в причастности к хищению €1 млрд из банков страны. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Стурзу был задержан и доставлен в изолятор по прибытию в аэропорт Кишинева. В ближайшее время прокуроры определят меру пресечения в его отношении", - сказала Виеру.

На прошлой неделе в Нацбанке прошли обыски. По их итогам генеральный прокурор Александр Стояногло выдал разрешение на задержание бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану (арестован 6 марта на 30 суток), бывшего вице-председателя Эммы Табырцэ, а также нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Стурзу.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.

Теги
Молдавия
Реклама на ТАСС
Житель Бийска умер во время ожидания в очереди в наркодиспансере
Причину смерти мужчины устанавливают эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС