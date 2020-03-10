Замглавы Нацбанка Молдавии задержали по делу о хищении из банков €1 млрд

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Вице-председатель Национального банка Молдавии Ион Стурзу 8 марта был задержан в аэропорту Кишинева по подозрению в причастности к хищению €1 млрд из банков страны. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Стурзу был задержан и доставлен в изолятор по прибытию в аэропорт Кишинева. В ближайшее время прокуроры определят меру пресечения в его отношении", - сказала Виеру.

На прошлой неделе в Нацбанке прошли обыски. По их итогам генеральный прокурор Александр Стояногло выдал разрешение на задержание бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану (арестован 6 марта на 30 суток), бывшего вице-председателя Эммы Табырцэ, а также нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Стурзу.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.