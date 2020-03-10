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Ставрополец заочно приговорен к 14 годам колонии за хищение 23 млн рублей

Преступник называл себя экстрасенсом и похищал деньги под предлогом оказания парапсихологической помощи

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Кисловодский городской суд признал виновным в 71 эпизоде мошенничества жителя Ставрополья, который представлялся ясновидящим, а также обещал выплачивать компенсации за приобретенное медицинское оборудование. Обвиняемый заочно приговорен к 14 годам колонии за хищение 23 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Кисловодским городским судом вынесен приговор в отношении мужчины, который признан виновным по ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), в 71 эпизоде преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время мужчина находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с сентября 2016 года по май 2017 года обвиняемый вместе с пособниками по разработанному плану представлялись должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации. Затем они похищали деньги под предлогом выплаты компенсаций потерпевшим за ранее приобретенные биологические добавки или медицинское оборудование.

"Они же, называя себя экстрасенсами и целителями, которыми по факту не являлись, похищали деньги под предлогом оказания парапсихологической помощи. Никаких реальных действий для осуществления выплат или оказания помощи людям злоумышленник и участники преступного сообщества не предпринимали, так как не имели на это реальной возможности. В результате преступных действий обвиняемого в составе организованной группы гражданам причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСтавропольский край
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