Суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Дениса Поздеева, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, будет рассмотрено на выездном судебном заседании в Архангельске.

Об этом сообщила пресс-служба суда Ненецкого автономного округа.

"Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив дело к слушанию с 24 по 26 марта 2020 года. В связи с тем, что Поздеев Д. А. в настоящее время находится на лечении в психиатрической больнице по постановлению суда и изъявил желание участвовать в судебном процессе, слушание уголовного дела состоится в выездном судебном заседании в городе Архангельске", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.