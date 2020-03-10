Все железнодорожные и автовокзалы в Подмосковье проверяют после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на все железнодорожные и автовокзалы Московской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют все железнодорожные и автовокзалы на территории Подмосковья после анонимных сообщений о "минировании" учреждений", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".