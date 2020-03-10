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В Саратовской области собака напала на пятилетнего мальчика

Ребенок госпитализирован с травмами, следственный комитет начал проверку

САРАТОВ, 10 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после госпитализации пятилетнего ребенка, которого искусала собака в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в регионе.

"Следователями СК проводится доследственная проверка по факту получения пятилетним мальчиком травм в результате укусов собаки", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 марта. Женщина с сыном приехала в гости к родственникам в село Сторожевка Татищевского района. Вечером на мальчика напала собака, которая была на привязи во дворе дома.

Пострадавшего ребенка доставили в одно из лечебных учреждений города Саратова.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и то, где находились родители ребенка во время чрезвычайного происшествия.

Теги
РоссияСаратовская область
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