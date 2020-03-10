Судебного пристава ранили в перестрелке в Подмосковье

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Судебный пристав получил ранение из огнестрельного оружия в ходе конфликта, произошедшего на улице в Ивантеевке. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ходе бытового конфликта на улице в подмосковной Ивантеевке судебный пристав получил ранение из травматического пистолета", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что инцидент со стрельбой произошел ночью 9 марта. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый задержан.