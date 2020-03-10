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Захват заложников в квартире в Москве

Суд направил на лечение мужчину, в 2018 году убившего соседа из-за жилищного спора

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, в момент совершения преступления мужчины мог не осознавать опасность своих действий из-за имеющегося у него хронического психического расстройства

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Суд направил на принудительное лечение мужчину, захватившего в заложники ребенка и его родителей в Москве в 2018 году из-за жилищного спора. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы 60-летний мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении, поскольку в момент совершения инкриминируемых ему деяний в силу имеющегося у него хронического психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщила Иванова. - Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь".

Мужчина признан виновным в убийстве, захвате заложников и переделке оружия. Вечером 24 мая 2018 года нетрезвый обвиняемый в квартире на улице Молостовых в Москве, угрожая переделанным карабином, взял в заложники трехлетнего ребенка и его родителей, проживавших с ним в одной квартире. Мужчина хотел привлечь внимание к своей жилищной проблеме, полагая, что он может лишиться права собственности. Он выстрелил в заложника, после чего ранил себя. Пострадавший скончался на месте происшествия, женщина с ребенком были освобождены. 

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РоссияЗахват заложников в квартире в Москве
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