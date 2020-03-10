В Краснодаре из-за аварии остались без тепла 70 тыс. человек

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/ Утечка на подземной тепломагистрали произошла в Краснодаре, в зоне отключения теплоснабжения оказались 70 тыс. человек и около 30 социальных объектов. Об этом сообщили журналистам в МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"От оперативного дежурного ЕДДС МО г. Краснодар поступило сообщение о том, что в районе перекрестка улиц Восточная и Средняя произошла утечка теплоносителя на подземной тепломагистрали. Отключена подача тепла и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении ведомства.

Под отключение попали 70 тыс. человек и 27 социальных объектов (17 детских садов и 10 школ). Ведутся восстановительные работы.