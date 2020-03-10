Пулатова могут задержать, если он решит лично выступить в суде по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Единственный из четырех подозреваемых по делу MH17, откликнувшийся на повестку о допросе, россиянин Олег Пулатов, может дать показания перед судом в Нидерландах или в России, однако голландские власти не гарантируют, что он не будет задержан, если решит присутствовать на заседании в Схипхоле. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер, выступая на слушаниях по делу MH17.

"Возникает вопрос о гарантиях для Пулатова, если он решит сделать заявление здесь, в суде, - отметил прокурор. - В общем и целом существует возможность гарантировать свидетелям, вызванным через каналы других государств, что принудительные меры в их отношении не будут использованы, а прокуратура может принять меры, чтобы они не были арестованы в связи с рассматриваемым делом. Однако никаких мер не может быть принято в отношении любых других жалоб, касающихся правонарушений или запросов на экстрадицию от других стран".

Представитель прокуратуры подчеркнул, что сейчас Пулатов использует свое право хранить молчание и через адвокатов передает свою позицию о полной непричастности к крушению рейса MH17. При этом он добавил, что если россиянин изменит свое решение, ему следует как можно скорее уведомить о нем суд.

"Если он решит сделать заявление в присутствии своих адвокатов, у него есть два варианта: быть заслушанным судебным следователем в Нидерландах или в России или же он может выступить перед судом здесь. Вариант с судебным следователем потребует несколько месяцев на подготовку", - пояснил Бергер.