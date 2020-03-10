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На Ставрополье приговорили к исправительным работам медсестру за заражение пациентов ВИЧ

Суд признал ее виновной в халатности, которая привела к заражению ВИЧ-инфекцией трех детей и двух взрослых

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Суд на Ставрополье признал старшую медсестру больницы Буденновска, из-за которой пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией, виновной в халатности, приговорив ее к 10 месяцам исправительных работ. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Буденновском районном суде.

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"Она приговорена к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 1,5 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, в 2018 году старшая медсестра инфекционного отделения не проконтролировала соблюдение сотрудниками медперсонала ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. По данным следственного управления СК РФ по региону, в результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также двое взрослых. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в конце ноября 2019 года.

Теги
РоссияСтавропольский край
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