В Ивановской области найдено тело подростка, пропавшего 23 февраля

ТАСС, 10 марта. Следователи обнаружили тело подростка, жителя города Кохмы Ивановской области, которого искали в течение двух недель. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

"В лесополосе на территории городского округа Кохма найдено тело 13-летнего подростка, ушедшего из дома 23 февраля. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Тело найдено с признаками насильственной смерти", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, подросток проживал в Иванове, а Кохма находится рядом с этим городом. "Уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено 28 февраля по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Котова.