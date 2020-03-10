Суд в Коми оставил в силе продление ареста экс-главе МВД по региону Половникову

СЫКТЫВКАР, 10 марта. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил без изменений решение Сыктывкарского городского суда продлить арест бывшему министру внутренних дел по региону Виктору Половникову до 17 апреля. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми от 10 марта постановление Сыктывкарского городского суда от 14 февраля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого В. Н. Половникова оставлено без изменения", - сообщили ТАСС в суде. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с арестом.

Половникова задержали 16 января, а затем арестовали, 14 февраля суд продлил ему арест до 17 апреля. Экс-министр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, Половникову вменяется получение не менее 12,5 млн рублей из общей предполагаемой суммы взятки в 25 млн рублей. Следствие считает, что Половников получил деньги лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и своего знакомого - бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева.

По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве. Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили. Шабаев был арестован в декабре прошлого года в Москве, в феврале суд отправил его под домашний арест.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил Половникова с занимаемой должности.