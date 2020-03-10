В Рязанской области приговорили подростка к 9,5 годам колонии за убийство, разбой и кражи

РЯЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Спасский районный суд Рязанской области приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 9,5 годам лишения свободы за убийство, разбой и кражи. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), а также еще по трем эпизодам, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Суд установил, что зимой 2019 года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле автозаправочной станции, напал на женщину, выходившую из помещения. Дождавшись, пока потерпевшая отойдет от освещаемой огнями станции, подросток нанес ей многочисленные удары кулаками в голову и тело, а также несколько раз ударил ее ножом в голову. Обвиняемый забрал имеющиеся у жертвы деньги и закопал тело в снегу.

Ранее этот же подросток совершал кражи денег, продуктов питания, сигарет и других товаров из трех торговых павильонов, расположенных в Спасске-Рязанском. Отмечается, что на момент совершения одного из преступлений подросток не достиг 16-летнего возраста.