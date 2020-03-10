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Защита готовившего теракт в Петербурге курсанта не будет обжаловать принудительное лечение

В мае прошлого года военный суд признал Вадима Осипова невменяемым, освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Защита бывшего курсанта Военно-космической академии имени Александра Федоровича Можайского в Санкт-Петербурге Вадима Осипова, которого суд ранее направил на принудительное лечение за подготовку к теракту, не будет обжаловать это решение в надзорном порядке. Как сообщил ТАСС один из адвокатов Осипова Виталий Черкасов, его подзащитный согласился с этой позицией.

"Мы не будем подавать жалобу на решение суда. Сам Осипов согласился с тем, что возможности для обжалования нет. Дело в том, что вышли все сроки для подачи жалобы. Мы также не намерены подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал защитник.

Ранее Черкасов сообщал ТАСС, что в январе этого года защитники подали жалобу в Квалификационную коллегию судей в связи с тем, что суд не предоставляет стороне защиты мотивировочную часть решения Верховного суда об отказе в удовлетворении требования отменить решение о принудительном лечении бывшего курсанта. Без мотивировочной части, объяснял адвокат, возможности обжаловать отказ в ВС РФ в надзорном порядке не представляется возможным. Черкасов добавил, что мотивировочная часть решения не получена защитой до сих пор.

В мае прошлого года военный суд признал Осипова невменяемым, освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение, это решение было обжаловано. Из материалов суда следует, что Осипов составил план совершения теракта в военной академии, желая "прославиться и запомниться современникам". Из этих соображений он в 2017 году разработал план поджога здания академии и расстрела военнослужащих. Подсудимый предлагал двум своим однокурсникам стать соучастниками теракта, но получил отказ.

Записи в дневнике Осипова с планом теракта обнаружил его преподаватель и передал их в ФСБ. Сотрудникам ФСБ сам курсант объяснил свои планы желанием продемонстрировать низкую антитеррористическую подготовку академии. Но в суде Осипов заявил, что все его планы были шуткой, а признательные показания сотрудникам ФСБ он дал под давлением. Согласно выводам психиатрической экспертизы, Осипов страдает шизотипическим расстройством личности.

В августе прошлого года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу адвокатов Осипова на принудительное лечение за подготовку к теракту и отклонил ее, таким образом, решение вступило в законную силу.

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