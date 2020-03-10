На химическом предприятии в Барселоне произошел взрыв

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб во вторник в результате взрыва на химическом предприятии в испанской Барселоне. Об этом говорится в публикации в Twitter гражданской обороны Каталонии.

"Взрыв на предприятии на полигоне <...> в Барселоне, что привело к одной жертве", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточнила в Twitter региональная служба экстренной помощи, в результате инцидента пострадали шесть человек.

На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов. Причины взрыва пока не уточняются.